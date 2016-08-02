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إحالة قضية رشوة رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس لنيابة أمن الدولة العليا

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إحالة قضية رشوة رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس لنيابة أمن الدولة العليا إحالة قضية رشوة رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس لنيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، إحالة أوراق التحقيقات فى واقعة تورط "محمد. ل" رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس، بتلقيه رشوة من موظف بإحدى شركات النظافة الخاصة، إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد تلقيه الرشوة مقابل التسهيل فى إرساء مناقصة الاتفاق على سيارات شركة النظافة لرفع القمامة من التجمع الخامس.

وذكر مصدر قضائى بالنيابة، أنه تم استدعاء كل من رئيس الجهاز بمدينة التجمع الخامس، ومدير القطاع بالحى، للاستماع لشهادتهما حول واقعة الرشوة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضى، عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس الحى خلال تلقيه الرشوة، وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبسه خلال الفترة الماضية.

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