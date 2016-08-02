بالصور ..الرقابة الإدارية تشن حملات بقنا وتضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية

استمرت هيئة الرقابة الادارية بقنا في حملاتها المكبره لضبط المخالفين باشراف العميد أدهم الفاتح رئيس فرع الهيئة بقنا وقيادة الرائد أحمد الهادى عضو هيئة الرقابة الادارية.

حيث شنت الهيئة اليوم حملة مكبرة بعدد من القري بالتنسيق ومديريات التموين والطب البيطري للتأكد من توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بها وتم ضبط كميات من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بعدد من المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية وقررت اعدامها بشكل فورى

>وافاد مصدر مسئول ان الحملة قررت ايضا غلق منفذين للسلع الغذائية بالإضافة الي تحرير 12 محضر مخالفة تموينية

فيما قامت الحملة بتفقد عدد من مكاتب صرف السلع التموينية ونقاط الخبز، وفروع الجمعيات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع الغذائية وقررت الإعدام الفورى لكمية من اللحوم المجمدة داخل احد الجمعيات الاستهلاكية بنجع حمادى.

واضاف المصدر ان هناك العديد من الحملات التي ستقودها الهيئة خلال الفترات القادمة للتأكد من وصول السلع الغذائية للمواطنين في القري والنجوع والتأكد من صلاحيتها ومصادرها.



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