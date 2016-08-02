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دفاع محتجز بقضية العباسية: النيابة انتهت من سماع أسباب إضراب موكلى

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دفاع محتجز بقضية العباسية: النيابة انتهت من سماع أسباب إضراب موكلى دفاع محتجز بقضية العباسية: النيابة انتهت من سماع أسباب إضراب موكلى
قال المحامى محمد حنفى، دفاع الناشط السياسى محمود هشام والمحبوس على ذمة قضية العباسية، إن نيابة الخليفة انتهت، منذ قليل، من التحقيق مع موكله على خلفية إضرابه عن الطعام.

وأوضح المحامى محمد حنفى، أن موكله كشف أمام النيابة أسباب الإضراب مطالبا بالإفراج الفورى عنه وعن كل معتلقى تظاهرات جمعة الأرض، وسوء المعاملة داخل القسم، والتكدس فى غرفة الحجز، قائلا:" تصل مساحة الغرفة3×3 متر فيها 25 فردا".

وأكد حنفى أنه تم إثبات جميع أقوال موكله فى النيابة وتحميلها مسئولية حماية حياته من توفير رعاية صحية.

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