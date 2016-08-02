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"البنيان المرصوص": تدمير منصة صواريخ وآلية ثقيلة لداعش فى غارات على سرت

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"البنيان المرصوص": تدمير منصة صواريخ وآلية ثقيلة لداعش فى غارات على سرت "البنيان المرصوص": تدمير منصة صواريخ وآلية ثقيلة لداعش فى غارات على سرت
قالت غرفة عمليات البنيان المرصوص فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات الدعم الدولى لعملية البنيان المرصوص شنت غارات جوية على معاقل تنظيم داعش فى مدينة سرت الليبية.

وأكدت الغرفة أن الغارات الجوية دمرت منصة إطلاق صواريخ تابعة لتنظيم داعش، وآلية ثقيلة "بولدوزر Fork Hand" خلال الطلعات الجوية التى تمت ظهر اليوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أن حكومته طلبت من الولايات المتحدة التدخل لتقديم الدعم الجوى لقوات البنيان المرصوص التى تقاتل داعش فى سرت.

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