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ستة قتلى من الجيش اليمنى بتفجيرين انتحاريين في لحج

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ستة قتلى من الجيش اليمنى بتفجيرين انتحاريين في لحج ستة قتلى من الجيش اليمنى بتفجيرين انتحاريين في لحج
قتل ستة عناصر على الاقل من الجيش اليمنى الثلاثاء فى تفجيرين انتحاريين استهدفا معسكرا للقوات الموالية للحكومة فى محافظة لحج بجنوب البلاد، بحسب ما افاد مصدر عسكرى وكالة فرانس برس.

وقال المصدر ان سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان انفجرتا بجوار معسكر للقوات الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى المدعوم من التحالف العربى بقيادة فى مديرية الحبيلين بلحج.

واوضح المصدر ان سيارة انفجرت عند بوابة المعسكر، فى حين انفجرت السيارة الثانية على بعد 50 مترا من موقع التفجير الاول، ما ادى الى سقوط "ستة قتلى و12 جريحا فى حصيلة اولية"، مشيرا الى احتمال ارتفاع الحصيلة.

وفى حين لم تعلن اى جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم، سبق لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية ان تبنيا خلال الاسابيع الماضية سلسلة هجمات ضد القوات الامنية اليمنية.

ويحظى التنظيمان بنفوذ فى مناطق بجنوب اليمن، وافادا من النزاع المستمر لاكثر من عام بين القوات الحكومية، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، لتعزيز هذا النفوذ.

وفى وقت سابق من هذه السنة، شنت القوات الحكومية بدعم مباشر من قوات خاصة سعودية واماراتية منضوية فى التحالف العربي، ومشاركة عدد محدود من الجنود الاميركيين، عملية واسعة لطرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (جنوب شرق).

وتمكنت هذه القوات من استعادة المكلا ومناطق مجاورة على ساحل حضرموت، بعدما بقيت تحت سيطرة تنظيم القاعدة لاكثر من عام. الا ان جهاديى القاعدة لا يزالون يحظون بتواجد فى المناطق الداخلية من حضرموت، اضافة الى محافظات اخرى فى جنوب اليمن.

وكان التحالف الذى بدأ عملياته نهاية مارس 2015، مكّن القوات الحكومية من طرد الحوثيين وحلفائهم من خمس محافظات جنوبية الصيف الماضى هى عدن وابين ولحج وشبوة والضالع.
>وادى النزاع اليمنى الى مقتل اكثر من 6400 شخص منذ آذار/مارس 2015، بحسب ارقام الامم المتحدة.

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مصر 365

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