عضو صناع المصوغات: هناك مناشدات للدولة لتيسير عملية تصدير الذهب

قال عضو رابطة صناع وتجار المصوغات، الدكتور ناجي فرج، إن دعوات مقاطعة شراء الذهب بسبب ارتفاع الأسعار لن تلاقي استجابة قوية، موضحًا أن الكثيرين يرون فيه مصدر جيد للإدخار وأنه ملاذ آمن، كما أنه جزء مهم من عادات الزواج.

وأضاف فرج، خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن نسبة المقاطعة بسيطة جدًا لا توجد مقاطعة فعلية حتى الآن، لافتًا أن هناك مناشدات للدولة للتيسير لعملية تصدير الذهب، مؤكدًا أن تصديره سيساعد كثيرا في رواج الصناعة في مصر.

وأوضح فرج، أن ارتفاع أسعار الذهب تعود لإرتفاع سعر سعر الذهب في الأسواق العالمية، خاصة مع خروج بريطاينا وارتفاعه أكثر من 100 دولار للأوقية، وأيضًا انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار.

وأشار فرج إلى أن أن جرام الذهب ارتفع إلى 490 جنيه للجرام، إلا أنه مع تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وانخفاض أسعار الدولار حاليًا أصبحت الأسعار شبه معتدلة ليصل الجرام إلى 440 جنيه، متوقعًا ارتفاع الأسعار مرة أخرى مع ارتفاع الأسعار العالمية خلال موسم الانتخابات الأمريكية.

وتابع فرج، أنه من التوقع على المدي القريب أن تحدث انفراجه في الشراء، خاصة مع دخول الأعياد وزيادة حالات الزواج، لذا فمن المتوقع زيادة الطلب على الانتاج المحلي، مؤكدًا أن انخفاض سعر الذهب سيزيد من القدرة الشرائية بصورة كبيرة جدًا بنسبة أكبر من 50% .