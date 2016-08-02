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الاتحاد الويلزي يرفض ترك مدربه لفريق المحمدي

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الاتحاد الويلزي يرفض ترك مدربه لفريق المحمدي الاتحاد الويلزي يرفض ترك مدربه لفريق المحمدي

رفض الاتحاد الويلزي لكرة القدم طلبا من هال سيتي بأن يصبح كريس كولمان مدرب منتخب التنانين مدربا لنمور مدينة هال سيتي.

وكان ستيف بروس مدرب هال سيتي قد استقال من منصبه في وقت سابق ويحاول النمور إيجاد البديل قبل بدء الموسم الجديد.

وقال تقرير نشرته "سكاي سبورتس" في وقت سابق إن هال سيتي قد اقترب من الإعلان عن تعيين جيانفرانكو زولا مدربا له.

وتأهل أحمد المحمدي اللاعب المصري المحترف في صفوف هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ويخوض أولى مبارياته بالبطولة يوم 13 من الشهر الجاري على ملعب كي سي معقل النمور ضد هال سيتي حامل اللقب.

وجمعت علاقة وطيدة بين المدرب السابق بروس والمحمدي، إذ أنه كان مسؤولا عن تدريب سندرلاند حينما قام باستقدام المحمدي، وحينما تولى تدريب هال سيتي في 2012 ضمه معه إلى النمور.

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