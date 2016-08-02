إحالة قضية تورط مهندسة فى عرض رشوة على مسئول بالأثار لنيابة أمن الدولة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق التحقيقات فى قضية اتهام مهندسة بشركة مقاولات عرضت رشوة على مسئول بهيئة الآثار إلى اختصاص نيابة أمن الدولة العليا.

وكشف مصدر قضائى بالنيابة، عن رفع مذكرة إلى نيابة أمن الدولة خلال الأيام المقبلة، للفصل بها، يأتى ذلك بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيل المهندسة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

تعود الواقعة إلى تلقى هيئة الرقابة الإدارية بلاغ من مسئول بهيئة الآثار، يفيد بقيام موظفة بإحدى شركات المقاولات تدعى "منال.ا" بعرض رشوة مالية، للحصول على تأشيرات متأخرة بشأن ترميم مسجدين بالدرب الأحمر.

"الرقابة الإدارية" تواصل التفتيش على متسببى عدم وصول السلع لمحدودى الدخل

>