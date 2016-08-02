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باحثون: الإجهاد يسبب انكماش الدماغ ويؤدى إلى الخرف

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باحثون: الإجهاد يسبب انكماش الدماغ ويؤدى إلى الخرف باحثون: الإجهاد يسبب انكماش الدماغ ويؤدى إلى الخرف
الإجهاد فى العمل لأجل المال والتوتر بسبب الأسرة أو المرض هو حقيقة من حقائق الحياة العصرية، ولكن بحثا جديدا أظهر أن مستويات التوتر العالية المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالعته.

وأشار الباحثون الذين أشرفوا على البحث الدولى من أيرلندا والهند، إلى أن التوتر المزمن يسبب انكماش منطقة من الدماغ تعرف باسم "قرن آمون" وهى مركز التعلم والذاكرة.

كما وجد الباحثون أنه حتى أقل فترة من الإجهاد التى تستمر لعدة أيام يمكن أن تسبب بدء انكماش المخ بمنطقة "الحصين" المسئولة عن الخرف.

وقال الدكتور سومانترا شاتريجى، من المركز الوطنى للعلوم البيولوجية فى بنغالور وكلية ترينيتى فى دبلن، أنه حتى الآن، لم يكن أحد يعرف فى الواقع تطور هذه التغييرات.

ولتأكد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص مجموعة من القوارض بالرنين المغناطيسى، ووجدوا أن القوارض تتطور سلوكياتها المرتبطة بالقلق وقدرتها على تشكيل الذكريات مثل الإنسان وكان "الحصين" فى كل من الفئران قد تقلص حجمه.

وأضاف الباحثون أن التوتر والإجهاد من الأمور المسببة للأمراض منها الاكتئاب والخرف وأمراض القلب.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “NewsMax Health”، وذلك فى الثانى من شهر أغسطس الجارى.


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