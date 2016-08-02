رئيس الوزراء التركى : سنغلق قاعدة «أكنجى» العسكرية بأنقرة

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إن قاعدة “أكنجي” العسكرية في أنقرة، سوف تغلق لأنها رفعت سلاحها في وجه الشعب التركي.

وأكد يلدريم، أن كافة الثكنات في اسطنبول وأنقرة والتي خرجت منها الدبابات في محاولة الانقلاب الفاشلة “وهاجمت الناس” سيتم إغلاقها ونقلها إلى أطراف المدن، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وكانت محاولة انقلاب فاشلة قد حدثت فى تركيا، وخرجت على إثرها مجموعات عسكرية بأسلحتها في شوارع أنقرة واسطنبول، لكن السلطات التركية استطاعت السيطرة على هذه المحاولة واستعادت زمام الأمور.