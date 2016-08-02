أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس الوزراء التركى : سنغلق قاعدة «أكنجى» العسكرية بأنقرة

Google+ Print
رئيس الوزراء التركى : سنغلق قاعدة «أكنجى» العسكرية بأنقرة رئيس الوزراء التركى : سنغلق قاعدة «أكنجى» العسكرية بأنقرة

رئيس الزراء التركى

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إن قاعدة “أكنجي” العسكرية في أنقرة، سوف تغلق لأنها رفعت سلاحها في وجه الشعب التركي.

وأكد يلدريم، أن كافة الثكنات في اسطنبول وأنقرة والتي خرجت منها الدبابات في محاولة الانقلاب الفاشلة “وهاجمت الناس” سيتم إغلاقها ونقلها إلى أطراف المدن، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك .

وكانت محاولة انقلاب فاشلة قد حدثت فى تركيا، وخرجت على إثرها مجموعات عسكرية بأسلحتها في شوارع أنقرة واسطنبول، لكن السلطات التركية استطاعت السيطرة على هذه المحاولة واستعادت زمام الأمور.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017