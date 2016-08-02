رفع 387 طن مخلفات وقمامة ضمن مبادرة "حلوة يا بلدى" فى بنى سويف

استعرض المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بنى سويف، ما تم إنجازه فى مبادرة (حلوة يا بلدى) فى أسبوعها الثالث والتى تشمل عدداً من الميادين والشوارع والطرق ومداخل القرى بمراكز المحافظة السبعة، حيث تستمر فعاليات المبادرة بهذه المواقع، وتتضمن تنفيذ أعمال تحسين وتطوير ورفع كفاءة من إنارة ونظافة ورفع إشغالات وتجميل بمشاركة الشباب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

ففى مركز ومدينة بنى سويف خلال يوم واحد تم رفع 15 طن أتربة ومخلفات صلبة من قرية بليفيا بالإضافة إلى رفع 10 أطنان من القمامة وتقليم وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى استكمال أعمال تركيب الإنترلوك وأعمال الدهانات والبلدورات بميدان المحطة وتجهيز حديقة الميدان لزراعتها، بجانب رفع 100 طن قمامة ومخلفات صلبة من داخل المدينة.

وفى مركز سمسطا تم رفع 10 أطنان من القمامة من قرية دشطوط وعدد (12) نقلة من المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية وناتج تسوية وتمهيد الطريق، علاوة على العمليات الجارية لدهان أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بالشارع الرئيسى بالقرية وزراعة الأشجار بمدخل الغربى للقرية، بالإضافة إلى رفع جميع المخلفات الصلبة بمحيط مجمع المدارس والمعهد الدينى بدشطوط.

وفى مركز ومدينة ناصر تم رفع 32 طن مخلفات قمامة بالشناوية، وتمهيد مصرف عبدالرحمن هديب القبلى الجديد، وتقليم وتهذيب الأشجار بالطريق الزراعى، فيما تم رفع 4 أطنان أتربة ناتجة عن تمهيد طريق المدارس بقرية بنى عدى وتمهيد مدخل كوبرى الزلط، فى حين تم تطهير مصرف نصرى "2" ورفع القمامة المتواجدة على جانبى المصرف.

وفى ببا تم رفع 150 طن مخلفات قمامة من المدينة والقرى، وجار رفع الإشغالات من منطقة عمارات الوحدة المحلية بشارع مستشفى ببا المركزى، وأعمال تشجير أمام سور موقف صفط راشين، وبالنسبة لقرية سدس، فقد تم رفع 35 طن قمامة ناحية الطريق الدائرى المار بالقرية واستكمال دهانات الأرصفة وأعمال التشجير بمدخل القرية.

أما فى إهناسيا تم رفع 15 طن قمامة بمنشأة الأمراء، بينما تم رفع 1.5 طن قمامة من عزبة الرملاوى بننا وتشجير طريق صفط راشين / ننا، كما تم نقل 5 أطنان قمامة بنزلة المشارقة، واستكمال تمهيد مدخل قرية منيل غيضان ورفع ما يقرب من 10 أطنان من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة.

وفى مركز الفشن تم استكمال دهان الأعمدة وتشجير مدخل قرية دلهانس من الجهة الجنوبية، فيما تجرى أعمال النظافة بشارع الجيش ومحيط محكمة الفشن.

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