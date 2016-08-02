محافظ القليوبية يجتمع مع مسئولى الصحة بالمحافظة لمناقشة مشاكل القطاع

التقى اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، مع نواب البرلمان بالقليوبية، بحضور الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من المسئولين عن منظومة الصحة بالقليوبية، وذلك لبحث كيفية الاستفادة المثلى من مستشفيات التكامل بالمحافظة، والتى يبلغ عددها 17 مستشفى بالقليوبية تصلح لإقامة خدمة متميزة بها، مثل:> مركز طب الأسرة بميت كنانة والتى يجرى حاليًا نقل مستشفى طوخ المركزى إليها حتى يتم تطوير المستشفى الأصلى تطويرًا كاملًا، وهناك مستشفى من تبرع الشيخ القاسمى أحد أمراء إمارة الشارقة لإقامته بالقناطر الخيرية على أحدث مستوى طبى عالمى.

ومن المقرر استحداث وتطوير جميع مستشفيات التكامل بالمحافظة واستحداثها على أعلى مستوى، وذلك بتعاون الجهاز التنفيذى ممثلًا فى المحافظة مع أعضاء البرلمان بالقليوبية والجهود الذاتية والشعبية، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الصحية التى تصل لمواطنى القليوبية فى كل مكان على مستوى جميع مدن وقرى محافظة القليوبية، وهو الهدف الأول الذى يسعى المحافظ إليه جاهدًا منذ توليه مسئولية المحافظة، كما تم مناقشة مشاكل الصحة بالمحافظة وبحث سبل دفع وتطوير الخدمة الصحية بها وإنشاء مراكز لعلاج الفيروسات الكبدية وتدعيم أقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوى.

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