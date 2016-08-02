حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3 أغسطس

برج الدلو



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: يدخل مارس برج القوس فيخف الضغط ويتحدث عن تجارب جديدة مشوقة جداً وعن سفر محتمل مع مجموعة من الناس تستعذب وجودهم

عاطفياً: الحوافز كثيرة والمحيط داعم، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر

صحياً: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحاً نفسياً وجسدياً



ابراج مكتوب



كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads