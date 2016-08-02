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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3 أغسطس

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حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3 أغسطس حظك اليوم برج القوس الأربعاء 3 أغسطس

برج القوس


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك

عاطفياً: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة مع الحبيب ما يشعره بغضب كبير

صحياً: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة


ابراج مكتوب
 

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

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