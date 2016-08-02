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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 3 أغسطس

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 3 أغسطس حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 3 أغسطس


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: القمر الجديد في برج الأسد يثير نقاشات شديدة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، وقد يتحدث عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة

عاطفياً: إذا أردت النصيحة يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة باحثاً عن حلول مقبولة من الطرفين

صحياً: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة


ابراج مكتوب
 

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

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