تعيين أميرة سعودية لرئاسة قسم للنساء فى هيئة الرياضة

عين مجلس الوزراء السعودى أميرة سعودية لرئاسة قسم جديد للنساء فى الهيئة العامة للرياضة فى المملكة.

ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل بشأن دور الأميرة ريما بنت بندر. كما لم يفصح الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للرياضة عن أى تفاصيل بشأن أنشطتها أو مهامها.

كانت بوابة إلكترونية حكومية منفصلة قد أوضحت أن الهيئة مسؤولة عن إصدار التراخيص لبناء مراكز رياضية جديدة والتعامل مع إلحاق الشباب بالرياضات.

ولا يتم إدراج التعليم البدنى فى مناهج الفتيات فى المدارس العامة فى السعودية كما يرفض السلفيون والمتشددون مشاركة النساء فى الرياضة.

ويأتى إعلان أمس الاثنين بعد الاجتماع الوزارى الأسبوعى فيما تستعد السعودية لإرسال أربعة رياضيات إلى الألعاب الأولمبية فى ريو دى جانيرو، وهى المرة الثانية التى تشارك فيها سعوديات فى الأولمبياد.