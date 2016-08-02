حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 3 أغسطس

برج الأسد



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: القمر الجديد في برجك يعني بداية جديدة وانظلاقة مميزة، فحاول أن تبتعد عن أجواء العمل الصاخبة

عاطفياً: تتلقى الكثير من الدعوات تلتقي من خلالها الشخص المناسب لإقامة علاقة جدية معه

صحياً: قاوم كل ما قد يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك



ابراج مكتوب



ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

شبكةعيونالإخبارية

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