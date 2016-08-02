محمد بن راشد يوجه بتخصيص مليار درهم للاستثمار بمشاريع "مسرعات المستقبل"

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، بتخصيص مبلغ مليار درهم للاستثمار في مشاريع وشركات"مسرعات دبي المستقبل "؛ البرنامج العالمي الطموح لدفع عجلة البحث والتطوير وريادة الأعمال ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات، ويأتي هذا التوجيه كخطوة جديدة لتحقيق مستهدفات برنامج مسرعات دبي المستقبل وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وتتميز المبادرة التي لاقت منذ اطلاقها اهتماماً عالمياً لافتاً عن غيرها من المبادرات المماثلة بوضوح التوجهات ضمن كل قطاع، حيث تم من خلال المبادرة إطلاق تحدي عالمي لقطاعات الابتكار الاستراتيجية يفصّل رؤية الجهات المؤسسة للمسرعات لمستقبل هذه القطاعات وللفرص التي تود الجهات اغتنامها في مجالات التعليم المستقبلي والتشخيص الصحي والمباني المستدامة.

والتنقل الذكي بالاعتماد على ممكنات الثورة الصناعية الرابعة مثل: الروبوتات والذكاء الاصطناعي، الطباعة ثلاثية الأبعاد، تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الجينوم، مما يشكل بشهادة الكثيرين نقلة نوعية في أسلوب عمل الحكومات لدفع عجلة البحث والتطوير والابتكار ضمن القطاعات من جهة، وخلق بيئة ريادة أعمال حيوية وداعمة للاستراتيجيات الحكومية من جهة أخرى.

نهج استثماري جديد

ومن جانبه أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس دبي القابضة بأن مبادرة مسرعات دبي المستقبل والتي تم إطلاقها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ستشكل رافداً هاماً واستراتيجياً للسوق الاستثمارية في المنطقة وذلك من خلال جذب أفضل المشاريع الناشئة على مستوى العالم ضمن قطاعات الابتكار الاستراتيجية وتوفير الفرص المناسبة لها للنمو وفتح أسواق جديدة.

وأضاف معاليه “نعلن اليوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي "رعاه الله " عن تخصيص مبلغ مليار درهم للاستثمار في مشاريع وشركات مسرعات دبي للمستقبل خلال الخمس سنوات القادمة وذلك بهدف إعطاء دفعة للبرنامج وزيادة جاذبيته للمشاريع والشركات الناشئة، محلياً، إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي ستتمخض عن البرنامج والذي يتوقع أن يشكل مغذياً رئيسياً لسوق استثمارات رأس المال الجريء ومصدراً هاماً على مستوى العالم لصفقات الاستثمار في الابتكار".

وشدد معاليه على أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المبادرة في خلق زخم عالمي لريادة الأعمال على أرض دولة الإمارات ودافعاً لعجلة الابتكار والبحث والتطوير في المجالات والقطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان، مؤكداً بأن دولة الإمارات ودبي نجحت في خلق مجمعات أعمال في مجالات التكنولوجيا الرقمية والانترنت، الإعلام والخدمات المالية، واليوم ننظر وبتوجيهات القيادة الرشيدة إلى مرحلة جديدة قائمة على خلق مجمعات للابتكار وتكنولوجيا المستقبل، لتشكل رافداً هاماً لاقتصادنا الوطني ".

وأضاف معاليه " بأن مسرعات دبي المستقبل تهدف أيضاً لخلق نهج وثقافة استثمارية جديدة في المنطقة، وذلك من خلال إعطاء فرصة للصناديق الاستثمارية ومستثمري رأس المال الجريء لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال توفير تدفق لصفقات ضمن قطاعات جديدة ومبتكرة إضافة إلى القطاعات التقليدية كالبنوك والعقارات وغيرها من الأصول التي تتجه لها النسبة الأكبر من الأموال الاستثمارية في المنطقة ".

شراكة بين "دبي للمستقبل " و "دبي القابضة " والاستثمار على مدى 5 سنوات

وستقوم كل من مؤسسة دبي للمستقبل ودبي القابضة بتخصيص مبلغ مليار درهم للاستثمار على مدى خمس سنوات في المشاريع والشركات التي ستتمكن من اجتياز برنامج مسرعات دبي المستقبل، والتي ستنجح في حل التحديات القطاعية المطروحة من خلال مشاريع على أرض الواقع بالشراكة مع الجهات المؤسسة للمسرعات وهي : هيئة الصحة بدبي ، هيئة الطرق والمواصلات ، هيئة المعرفة والتنمية البشرية ، هيئة كهرباء ومياه دبي ، بلدية دبي ، شرطة دبي و دبي القابضة ، مما سيساهم في نمو أعمال هذه الشركات وتوفير فرص استثمارية مربحة للمستثمرين في الوقت نفسه، وسيتم خلال الفترة القادمة إعلان التفاصيل الفنية لآلية ومعايير الاستثمار ، إضافة إلى نظام الحوكمة الخاص بالعملية الاستثمارية.

وتهدف مبادرة "مسرعات دبي المستقبل " إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية، الإقليمية والعالمية والعاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية ضمن قطاعات الابتكار الرئيسية، كما ستساهم المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار وذلك من خلال توفير منصة متميزة الشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية.

وكما أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل مؤخراً عن التحدي العالمي لـ 7 قطاعات ابتكارات رئيسية وذلك بهدف توحيد الجهود في التصدي لأكثر تحديات المدن في القرن الحادي والعشرين إلحاحاً، وتوفر المنصة الالكترونية للمبادرة المزيد من التفاصيل عن البرنامج وكيفية المشاركة وشروطها. https://dubaifutureaccelerators.com/ar

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