رويدا عطية في أقسى تعليق على كليب رولا يموت: أرخص من الرخص

نشرت الفنانة رويدا عطية صورة تجمعها بحبيبها إسماعيل منسترلي على "تويتر"، وعلقت تحتها" ولانك غير البشر صارت البشر بعيوني شوية حكي، وأنت الأجدية كلها وكل افرح"، فرد عليها إسماعيل" وأنت بخير يا حبيبتي وصديقتي ورفيق الدرب وكل شي حلو بحياتي.ilove you"

من ناحية أخرى، نشرت رويدا خلال اليومين الماضيين مجموعة تغريدات جمع ما بينها كلمة "تفه"، بينها "إن لم تستح فافعل ما شئت"، و "شو يعني أنوثة إذا ما كان الشرف تاح ع راسها للبنت، وما حدا يقنعني بالظروف، الشرف بتحدى الظروف، وقعت عيني ع كليب أرخص من الرخص . دنيا آخر وقت" .

ولم يعرف ما الذي كانت تقصده من وراءها، وولكنها جاءت بالتزامن مع نشر رولا يموت كليب "أنا رولا".