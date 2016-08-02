برسالة غاضبة جداً: زوج دوللي شاهين يطلب الشرطة لـ رولا يموت

وجه المخرج اللبناني باخوس علوان زوج النجمة الاستعراضية دوللي شاهين رسالة عاجلة لوزير الثقافة اللبناني لطلب اتخاذ اجراءات عاجلة تجاه الفنانة رولا يموت بعد إصدار كليبها الجديد، مؤكداً أنه سيرسل الشرطة لرولا، واحتد بالوصف لدرجة استخدام عبارات غاضبة جداً مثل "الدعارة الفنية" تعبيراً عن حال الوسط الفني الآن.

باخوس الذي لا يمانع في تقديم الإثارة الفنية ولا يتزمّت تجاه الملابس بحسب الكليبات التي يقدمها لزوجته الفنانة دوللي شاهين، مشترطاً أن تكون بإطار فني، قدّم رسالة مفتوحة الى وزير الثقافة اللبناني، الاستاذ روني عريجي عبر حسابه الشخصي في موقع الفيس بوك، مخصصة بالكامل لحض الوزير على اتخاذ قرار ضد رولا يموت.

وقال: سيدي الوزير، هل شاهدت كليب النجمة الصاعدة رولا يموت؟ سيدي الوزير ، زغرتا كانت دائما و أبدا منبع الرجال الرجال ومرتع الحضارة و الثقافة ...و ليس بصدفة ان يكون ابن زغرتا وزير الثقافة !!! وزير ثقافة من سلالة البطرك الدويهي العظيم و المؤرخ جواد بولس ، و لا أحسدك لانه إرث ثقيل ...سامحني اتوجه الى معاليك علنا و لكن الساكت عن الحق شيطان اخرس !!!

أضاف: سيدي الوزير، أما يكفينا ما وصلنا إليه من دعارة فنية؟ أما يكفينا ذُل للفن اللبناني ؟؟؟ اما يكفينا "بهدلة " أمام العربان ؟؟؟ يا معالي الوزير، لقد تحولنا الى قوادين في الدول العربية ونساؤنا تحولن جميعهن الى غانيات !!! لقد اضحى اللبناني يباع و يشترى في سوق من يدفع اكثر !!! نقابات فنية لبنانية هشة تعطي العضوية لمن يدفع و انا مسوءول عن كلامي ...الشرفاء و الفنانين في بيوتهم و العاهرات و القوادين تصدرن المشهد !!!

وواصل رسالته قائلاً: عيب ان يتحول بلد فيروز وصباح ووديع الى تصدير الدعارة المغلفة بالفن!!! لقد طفح الكيل يا معالي الوزير والمطلوب خطوة جدية نحو التطهير !!!! لا يحق لأحد استعمال الفن مطية ! سيدي الوزير ، اتوجه اليك، كمواطن ابن ايطو ، كزغرتاوي حامل إرث يوسف بك كرم و كرجل ابن رجل و كفنان ،انقذنا يا معالي الوزير!!!!

وأوضه موقفه الفني بقوله: لسنا متزمتين و مع ال show business و لكن ضمن حدود الصوت و الصورة و الأخلاق الفنية !!!! اقتراحي هو ان تحل جميع النقابات الفنية و تؤسس نقابات جديدة تعطيها سيف الضابطة العدلية !!!!اما فيما خَص العضوية فلتعطى فقط طبقا لمعايير الصوت و الشهادة الجامعية او ما يعادلها !!!

سيدي الوزير ، انا مخرج و لكني قررت ان افتح مكتب محاماة ، و لو جاءتني الشرطة لتقفل المكتب ، سأرسلهم عند رولا يموت !!! و السلام.

ترى هل تحرك رسالة باخوس علوان وزير الثقافة اللبناني تجاه مقاضاة رولا يموت؟