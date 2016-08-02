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بريتني سبيرز تنكر معرفتها تايلور سويفت

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الثلاثاء 02-08-2016 15:59

أحدثت النجمة الشهيرة بريتني سبيرز Britney Spears ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أنكرت معرفتها النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift.
فخلال إطلالتها عبر مقابلة إذاعية في إذاعة KIIS 106.5 FM مع مقدّمي البرامج الأستراليين كيلي وجاكي، وفي معرض إجابتها عن سؤال إن كان عليها الاختيار بين النجمة تايلور سويفت والنجمة كايتي بيري Katy Perry للجلوس إلى جانبها خلال 24 ساعة من السفر، اختارت تايلور سويفت بحجة أنها لم تلتق بها يوماً.
وقد بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق التغريدات السلبية بحقها، كما نشر الكثيرون صورة تجمع تايلور سويفت وبريتني سبيرز التقطت في MTV VMA عام 2008.

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سيدتي