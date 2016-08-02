منة فضالي تخدع الجمهور بجلسة تصوير محتشمة

رغم انشغالها بتقمّص شخصية الصعيدية في الجزء الرابع لمسلسل "سلسال الدم" ومعاناتها من أزمة صحية طارئة، خرجت النجمة الشابة منة فضالي بجلسة تصوير تستعيد فيها "أيام الشقاوة"، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال تختلف تماما عن صورها الأخيرة في عطلتها الباريسية.

منة فضالي بدت أكثر اشراقاً وإن مال وزنها للزيادة، كما استعانت بوصلات شعر إضافية بعدما غيرت لونه للأسود، وقامت باتخاذ أوضاع جريئة للتصوير، مع مراعاة البعد عن الملابس المثيرة، خاصة وأنها تعرضت سابقاً لحملة تشويه بسبب صور تم تسريبها من عيد ميلادها.

الفارق بين اطلالة منة الحقيقية وبين الخدع المستخدمة بجلسة التصوير بدا واضحاً جداً، بعدما نشرت بنفس اليوم صورة لها برفقة الفنانة رانيا فريد شوقي من كواليس مسلسل "سلسال الدم" الجزء الرابع الذي يتم تصويره حالياً.