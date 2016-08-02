بالصور..ديلى ميل: استبدال البروتين الحيوانى بالعدس والمكسرات يقلل خطر الوفاة

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" اليوم أن استبدال اللحوم الحمراء والبيض بالعدس والمكسرات يطيل عمرك ويمنع الوفاة المبكرة.

ووجد العلماء أن تناول القليل من البروتين من المصادر الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، وزيادة البروتينات النباتية من الحبوب والفاصوليا، وفول الصويا يؤدى إلى انخفاض كبير فى معدلات الوفيات.

وقال الباحثون إن معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب تراجعت بنسبة 12% وانخفضت الوفيات من كل الأسباب بنسبة 10%، مقابل كل زيادة بنسبة 3% من السعرات الحرارية من البروتينات النباتية.

وأوضح التقرير أنه فى المقابل فان رفع حصة البروتين الحيوانى من السعرات الحرارية بنسبة 10% أدى إلى زيادة فرصة حدوث الوفاة بنسبة 8%، نتيجة مشاكل فى القلب،وزيادة خطر الوفاة بنسبة 2% من جميع أسباب الوفاة.

وقال التقرير إن استبدال اللحوم والبيض بالعدس والمكسرات يضيف سنوات إلى حياتك.

ووجد العلماء أن تناول القليل من البروتين من المصادر الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان الحمراء، وزيادة البروتينات النباتية من الحبوب والفاصوليا وفول الصويا يؤدى إلى انخفاض كبير فى معدلات الوفيات.

وأشار التقرير إلى أن استبدال اللحوم الحمراء المصنعة بالخضار، والمكسرات والحبوب شهدت أكبر انخفاض فى معدلات الوفيات بنسبة تصل إلى 32%، موضحا أن استبدال البيض للبروتينات النباتية أدى إلى تخفيض خطر الوفاة بنسبة 19 %.

وتشمل الأطعمة المحتوية على البروتين الحيوانى جميع أنواع اللحوم ،والأسماك ،والبيض ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن.

وتشمل المصادر النباتية للبروتين النباتى الحبوب والبقول والمكسرات والبقوليات وفول الصويا.

من جانبه قال كبير العلماء الدكتور مينج سونج "نتائجنا تدعم أهمية مصادر البروتين لتحقيق نتائج صحية على المدى الطويل ،موضحا أن البروتينات الحيوانية يعتقد أن يكون لها تأثير ملحوظ على عملية التمثيل الغذائى فى الجسم، وزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض، مقارنة بالبروتينات النباتية، والتى من المعروف أنها تعمل على خفض ضغط الدم والكولسترول وزيادة حساسية الأنسولين.

وأشار العلماء إلى أن المصادر الحيوانية من البروتين تأتى غالبا مع عناصر أخرى غير صحية على سبيل المثال اللحوم الحمراء المصنعة، تكون معبأة مع الملح والدهون والصوديوم والنترات، فى حين أن المكسرات الكاملة تحتوى على الأحماض الدهنية وأوميجا 3 المفيدة.

وقالت فيكتوريا تايلور، كبير أخصائى التغذية بمؤسسة القلب البريطانية "فى حين ذكرت هذه الدراسة الفوائد التى تعود الناس على أن تستهلك المزيد من البروتين من مصادر نباتية فهذا لا يعنى أننا بحاجة إلى تجنب البروتينات الحيوانية تماما.

فتناول وجبة من الأسماك الزيتية فى الأسبوع، على سبيل المثال، يعتبر إضافة مفيدة لاتباع نظام غذائى صحى.



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استبدال البروتين الحيوانى بالبروتين النباتى كالمكسرات يطيل عمرك



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العدس من البقول المفيدة ويمكن تناولها بدلا من اللحوم الحمراء



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البيض من البروتينات الحيوانية ويمكن استبداله بالبروتين النباتى



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