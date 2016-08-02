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إخلاء سبيل سائق بكفالة مالية فى واقعة قتل زميله بمنشأة ناصر

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إخلاء سبيل سائق بكفالة مالية فى واقعة قتل زميله بمنشأة ناصر إخلاء سبيل سائق بكفالة مالية فى واقعة قتل زميله بمنشأة ناصر
قرر القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، إخلاء سبيل سائق نقل بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقتل زميله لاختلافهما على أولوية المرور بمنشأة ناصر.

كانت نيابة منشأة ناصر، برئاسة المستشار أحمد سمعان، فى وقت سابق قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اتهامه بقتل زميله، كما أمرت بتشريح الجثة ودفنها، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تلقوا بلاغا من الأهالى يفيد بحدوث مشادة كلامية بين سائقين نقل على أسبقية المرور، حيث تطورت المشادة لمشاجرة تعدى فيها أحدهما على الأخر بآلة حديدية على رأسه ما أدى إلى مصرعه فى الحال. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالكشف والتحرى تم ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم لإثبات الواقعة، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

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