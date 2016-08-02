صراع الصفقات - تقرير: كاندريفا يقترب من الانضمام لإنتر ميلان

اقترب أنتونيو كاندريفا لاعب لاتسيو من الانتقال إلى نادي إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الأربعاء أو الخميس.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "لا دجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن كاندريفا سيخضع للفحص الطبي في ميلان ويتناقش الناديان حاليا حول قيمة الصفقة.

وأضاف التقرير أن لاتسيو طلب الحصول على 25 مليون يورو كسعر للاعب، لكن من المتوقع أن تتم الصفقة بـ21 مليون يورو مع الإضافات.

وأشار التقرير أن اللاعب فضل اختيار القميص رقم 87 مع إنتر ميلان وسيحصل عليه فور توقيعه.

وشارك كاندريفا في الموسم الماضي مع لاتسيو بـ44 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 5 أخرين.