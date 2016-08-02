بالصور.. وزارة التجارة والصناعة تعلن تفاصيل حملة «بكل فخر صنع فى مصر»

نظمت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا موسعًا بمشاركة عدد من منظمات الأعمال للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بحملة (بكل فخر صنع فى مصر) والذي أطلقته الوزارة منذ شهرين تقريبا لتشجيع المستهلك المصرى على شراء منتجاته الوطنية التى لا تقل فى جودتها عن نظيرتها المستوردة.

ويأتي الهدف من المؤتمر إعلاء قيمة المنتج المصرى وتشجيع وحث المواطنين على الإتجاه نحو المنتج المحلى بخلق ثقافة عامة نحو تفضيل المنتج المصرى المحلى عن المستورد، وحث المستثمرين على تحسين جودة المنتج المصرى مما سيعزز من قدرته على التنافس والتصدير إلى الأسواق الخارجية، والنشر والتوعية للإيمان بقدرات الكيانات المصرية على الخروج بمنتجات تضاهى فى جودتها أقصى المواصفات والمعايير العالمية وبأسعار فى متناول الجميع ،وأيضا إنتاج منتج عالى الجودة نستطيع أن ننافس به فى الأسواق العالمية وبالتالى نستطيع توفير العملات الأجنبيه والنهوض بالإقتصاد القومى المصرى .

من جانبه، وجه المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الشكر لوزارة النقل والهيئة القومية للإنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية على ما قدموه من دعم وثقة فى المنتج الوطنى، وأيضا الهيئة العربية للتصنيع التى لم تألو جهدًا للقيام بهذا الانجاز بالتعاون مع كل الكيانات الصناعية الوطنية سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص هذا فضلا عن شركة هيونداى روتم الكورية – الشريك الأجنبى الذي قام بالتعاون الكامل مع الهيئة العربية للتصنيع، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية لخدمات النقل المقدمة لأبناء الشعب المصرى.

وكشف “قابيل”، خلال كلمته، عن أنه تم تشكيل مجموعة عمل من ثلاث وزارات هي “المالية والتجارة والصناعة، والنقل” لتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، مضيفا أن الوزارة تحاول الحد من تصدير المواد الأولية خاصة صناعة الألمونيوم.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بعمل تقييم للمعارض الخارجية كأسلوب فى الترويج للمنتجات المصرية، مشيرا إلى أهمية مراقبة المنتجات التى تخرج من البلد؛ لأن صفقة ذات جودة أقل قد تضر سمعة المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الحملة تعد إحدى الآليات الهامة التى تسهم فى تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى، والتوسع الاستثمارى الصناعى وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلى ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.

وشدد الوزير على ضرورة قيام المجتمع الصناعى بأكمله بدعم هذه المبادرة لتحقيق أهدافها، والتى لن تقتصر آثارها على السوق المحلى فقط، ولكن ستكون بداية لانطلاقة للمنتجات المصرية فى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الحكومة ومجتمع الأعمال لإعادة عجلة الاقتصاد إلى مستويات تليق بمكانة مصر المحلية والدولية.

جاء أبرز المشاركين “اللواء إسماعيل حابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه رئيس جهاز تحديث الصناعة، ومحمد قاسم رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، وطارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات

المراسل ـ عمر جمال: