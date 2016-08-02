صراع الصفقات - رسميا.. بواتينج إلى لاس بالماس

أعلن لاس بالماس رسميا عن ضم كيفن برينس بواتينج متوسط ميدان ميلان السابق لمدة موسم مع إمكانية التجديد لموسم جديد.

ويعد صاحب الـ29 عاما الصفقة الرابعة للفريق الإسباني بعد ضم هيلدر لوبيز وماركو ليفيا وميتشيل ماسيدو.

وجاء في بيان رسمي من الفريق "لاس بالماس أعلن رسميا عن ضم كيفن برينس بواتينج الذي لعب لميلان خلال الموسم المنصرم، ووقع لموسم وحيد".

وأنهي بواتينج عقده مع شالكة في ديسمبر 2015، لينضم إلى ميلان في 5 يناير 2016 مجانا بعقد يمتد لستة أشهر لكن سيلفيو بيرلسكوني رئيس النادي أعلن رحيل اللاعب.

ولعب بواتينج خلال الموسم الماضي 10 مباريات مع ميلان في كل المسابقات سجل خلالها هدفا وحيدا.