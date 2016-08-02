مسن يغتصب شقيقته الصغرى بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح فى المطرية

أمرت نيابة المطرية، بسرعة ضبط وإحضار مسن فى العقد السادس من العمر، على خلفية اتهامه باغتصاب شقيقته الصغرى بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح، لإجبارها للانصياع لرغاباته الجنسية.

كما أمرت النيابة بعرض الفتاة المجنى عليها على الطب الشرعى، لإثبات ما بها من إصابات، وإثبات ما إذا كانت تعرضت للاغتصاب من عدمه.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من "ا.م.س" 24 سنة تتهم فيه شقيقها الأكبر "م.م.س" 50 سنة عامل، بالاعتداء عليها واغتصابها ما نتج عنه فض غشاء البكارة، منتهزا خلو المنزل من أسرته مستغلا الفرصة للقيام بجريمته بالاعتداء على شقيقته الصغرى جنسيا، لإشباع رغباته الحنسية، مضيفة أنها حاولت مقاومته إلا أنه قام بسحلها وضربها لإحبارها على الانصياع لتنفيذ رغباته الجنسية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 4894 لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة الى توقيع الكشف الطبى على المجنى عليها لإثبات ما بها من إصابات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم جمع المعلومات اللازمة حول الواقعة، حيث تأكدت صحة البلاغ المقدم من المجنى عليها، كما أثبت تقرير الطب الشرعى فض غشاء بكارة المجنى عليها بالقوة وتعرضها للاعتداء البدنى والجنسى العنيف.

وعلى الفور أصدرت النيابة أمرا بسرعة ضبط وإحضار المتهم شقيق المجنى عليها الهارب، وتوجيه له تهمة الاغتصاب والاعتداء البدنى على المجنى عليها، لإجبارها على تنفيذ رغباته الجنسية، ويكثف رجال مباحث قسم المطرية جهودهم لضبط المتهم الهارب فى أسرع وقت.

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