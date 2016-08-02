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المرصد السورى: إصابة 33 شخصا جراء إطلاق غاز سام على بلدة سراقب

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المرصد السورى: إصابة 33 شخصا جراء إطلاق غاز سام على بلدة سراقب المرصد السورى: إصابة 33 شخصا جراء إطلاق غاز سام على بلدة سراقب
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن براميلا متفجرة أسقطت على بلدة سراقب؛ ما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين.

وأضاف المرصد فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) اليوم الثلاثاء أن طائرة هيلكوبتر أسقطت عبوات من الغاز السام على بلدة تسيطر عليها المعارضة، لافتا إلى أن 33 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، تأثروا بالغاز فى البلدة.

من جانبه نشر الدفاع المدنى السورى الذى يصف نفسه بأنه مجموعة محايدة من المتطوعين فى أعمال البحث والإنقاذ، تسجيلا مصورا على يوتيوب يظهر فيه عدد من الرجال يحاولون التنفس بصعوبة، ويزودهم أفراد يرتدون زى الدفاع المدنى بأقنعة أكسجين، لافتا إلى أنه يوجد شبهة فى أن الغاز المستخدم هو غاز الكلور.

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مصر 365

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