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رسميًا.. محمود حمدي لاعب الجيش ينضم للزمالك

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رسميًا.. محمود حمدي لاعب الجيش ينضم للزمالك رسميًا.. محمود حمدي لاعب الجيش ينضم للزمالك

محمود حمدي

أنهى مسؤولو الزمالك رسميًا صفقة انضمام محمود حمدي لاعب طلائع الجيش للقلعة البيضاء لمدة 5 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

وكان اللاعب قد وقع للزمالك منذ يومين بعد موافقة ناديه، إلا أن القلعة البيضاء لم تتحصل على الاستغناء الرسمي.

وعلمت “ONA” أن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بالزمالك ومعه محمد شيحة وكيل اللاعب توجها لنادي طلائع الجيش ظهر اليوم من أجل الحصول الاستغناء الخاص باللاعب ودفع قيمة الصفقة، والتي تقدر بـ6 مليون جنيه.

وكان الزمالك قد تعاقد في مركز قلب الدفاع مع 3 لاعبين آخرين قبل الونش وهم، مع محمد مجدي مدافع المصري، إضافة إلى شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي، إلى جانب استعادة إسلام جمال من الإسماعيلي أيضًا بعد انتهاء فترة إعارته.

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أونا