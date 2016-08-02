«بنهايني» يرفض تخفيض تعاقده مع الدراويش

رفض المهاجم النيجيري إيمانويل بناهيني، تخفيض تعاقده مع النادي الإسماعيلي خلال الموسم الكروي المقبل.

وكانت إدارة الإسماعيلي، قد سعت خلال الأيام الماضية لتخيفض عقد اللاعب، إلا أنه رفض، بينما رحب بفكرة تجديده بنفس القمية للاستمرار في قلعة الدراويش، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان هناك إتجاه داخل الإسماعيلي، لإنهاء الارتباط مع اللاعب النيجيري بنهاية الموسم الماضي، إلا أن إجادة اللاعب في الأسابيع الآخيرة من الدوري دفع الإدارة للإبقاء عليه، بعد بيع مهاجم الفريق مروان محسن للنادي الأهلي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر غدًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.