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خبر في الجول - إسماعيل يوسف يجتمع مع طلائع الجيش لإتمام صفقة حمدي

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خبر في الجول - إسماعيل يوسف يجتمع مع طلائع الجيش لإتمام صفقة حمدي خبر في الجول - إسماعيل يوسف يجتمع مع طلائع الجيش لإتمام صفقة حمدي

يتواجد إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة بنادي الزمالك داخل مقر نادي طلائع الجيش من أجل إتمام صفقة ضم محمود حمدي مدافع الفريق العسكري.

ويسعى الزمالك لتدعيم خط دفاعه بصفقة أخيرة من خلال ضم محمود حمدي مدافع الجيش.

ويعقد إسماعيل يوسف جلسة مع مسؤولي الجيش للوصول لاتفاق نهائي وإعلان انتقال اللاعب للزمالك خلال فترة الانتقالات الجارية.

الزمالك كان قد اتفق مع اللاعب قبل أيام ويتبقى الاتفاق مع ناديه من أجل إعلان انضمام محمود حمدي للأبيض.

وفي حال اتفاق إسماعيل يوسف مع مسؤولي طلائع الجيش سيحصل الزمالك على الاستغناء ويصبح من حقه قيد اللاعب رسميا في صفوفه.

تعرف على أرقام محمود حمدي مدافع الجيش هذا الموسم

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