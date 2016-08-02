دورة تدريبية للأطباء على جراحات العظام بطب عين شمس اليوم

ينظم قسم العظام بجامعة عين شمس دورة تدريبية للأطباء على جراحات كسور الطرف السفلى فى الفترة من 2 إلى 5 أغسطس الجارى، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ولأول مرة بمصر والشرق الأوسط.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس مدير المركز المصرى للتدريب على الجراحات، أن الدورة تعقد برعاية المركز المصرى للتدريب برئاسة الدكتور حسن الظاهر من جامعة عين شمس، والدكتور أسامة فاروق من جامعة أسيوط.

وبحضور رواد مجال تثبيت الكسور فى مصر ومنهم الدكتور حازم عبد العظيم من جامعة القاهرة، والدكتور جلال السعيد بجامعة أسيوط، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة من كليات الطب المختلفة، وبمشاركة مجموعة من الخبراء الأجانب من أوروبا والشرق الأوسط.

وقال إن الدورة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأطباء المتخصصين إلى درجة عالية، وعلى مستوى متقدم، كما يتم فى نفس الوقت إجراء دورات لأساسيات جراحة العظام للأطباء وأخرى للتمريض.

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