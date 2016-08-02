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70% من نساء منبج تحتفل بتخلصهم من داعش ويخلعن النقاب ويشعلن فيه النيران

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70% من نساء منبج تحتفل بتخلصهم من داعش ويخلعن النقاب ويشعلن فيه النيران 70% من نساء منبج تحتفل بتخلصهم من داعش ويخلعن النقاب ويشعلن فيه النيران
قامت حوالى 70% من النساء السوريات بمدينة منبج بالاحتفال بخروج تنظيم داعش الإرهابى من المدينة ولخلعهن النقاب الكامل الأسود الذى فرضه التنظيم عليهن ورغماً عنهن، ولن يكتفى بكونهن محجبات بالفعل حتى قبل غزوه لسوريا.

وأظهر موقع "أندى 100" التابع لصحيفة "الاندبندنت" العديد من المشاهد التى ظهر فيها السعادة على وجوه السيدات والفتايات التى خنقهن القهر من قبل التنظيم المتطرف، كما قامت بعضهن بخلع النقاب واشعال النيران فيه وإلقائه أرضاً.

والجدير بالذكر أن هناك الآلاف من المدنيين فروا خلال الاشباكات، وهناك مخاوف على سلامتهم بينما تستمر المعارك والغارت الجوية التى تشنها قوات التحالف فى سوريا، كان هناك على الأقل بعض الراحة للسكان الذى طالت معاناته فى المدينة.

سيدة سورية يشعلن النيران فى النقاب (1)
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سيدة سورية تخلع الحجاب

سيدة سورية يشعلن النيران فى النقاب (2)
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سيدة سورية تحتفل بخلع الحجاب

سيدة سورية يشعلن النيران فى النقاب (3)
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اشعال النار فى نقاب

سيدة سورية يشعلن النيران فى النقاب (4)
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جانب من احتفال النساء بتحريرهن من داعش


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مصر 365