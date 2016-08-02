تعرف على حقيقة حالة سامى مغاورى المرضية بعد احتجازه بالمستشفى

قام الدكتور خالد وهبة استشارى القلب بمعد القلب القومى بإجراء قسطرة قلبية وتركيب دعامة للفنان سامى مغاورى إثر تعرضه لأزمة قلبية أدت لإصابته بآلام بالصدر نتيجة ذبحة صدرية، وتم عمل قسطرة قلبية، وفتح الشريان التاجى، وتركيب دعامة بمستشفى الأمل بالمهندسين، وهو حاليا بصحة جيدة، وسيغادر المستشفى اليوم الثلاثاء بعد تماثله للشفاء.

وأكد الدكتور خالد وهبة أن هناك 7 أسباب للذبحة الصدرية وهى ارتفاع الكولسترول بالدم، والتدخين وارتفاع السكر، وضغط الدم، وعدم ممارسة الرياضة ونتيجة للعوامل الوراثية والإصابة بالسمنة.

وقال الدكتور خالد وهبة إنه على المريض الأكثر عرضة للخطورة التخلص من هذه الأسباب لمنع حدوث الذبحة الصدرية موضحا أن المريض الذى قام بتركيب دعامات يجب علية تغيير نمط الحياة باتباع الأسلوب الصحى من تناول الأطعمة الصحية الخالية من الكولسترول، وضبط السكر، والضغط، وممارسة رياضة المشى السريع 30 دقيقة 5 أيام فى الأسبوع.

وأشار إلى أن المريض الذى قام بتركيب دعامات يمكنه ممارسة حياته الطبيعية خاصة عند دخوله إلى المستشفى فى الوقت المناسب وقبل تعرضه للجلطة.

وينصح الدكتور خالد وهبة أنه عند الشعور بآلام فى الصدر بعد المجهود مراجعة طبيب القلب، حتى يثبت أو ينفى وجود قصور بالشريان التاجى وعلاجه.

أشرف زكى: سامى مغاورى بخير ويغادر المسشتفى غدا بعد تركيب "دعامة"