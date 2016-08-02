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رئيس الوزراء العراقى يصدر قرارا بمنع سفر مسئولين أبرزهم رئيس البرلمان

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رئيس الوزراء العراقى يصدر قرارا بمنع سفر مسئولين أبرزهم رئيس البرلمان رئيس الوزراء العراقى يصدر قرارا بمنع سفر مسئولين أبرزهم رئيس البرلمان
أصدر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أمرا بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماءهم فى استجواب مجلس النواب العراقى، أمس الاثنين، من أجل التحقيق فى صحة الإدعاءات التى قالها وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى وذلك لخطورتها.

وفجر وزير الدفاع العراقى الدكتور خالد العبيدى العديد من المفاجآت خلال جلسة استجواب له بمقر البرلمان، اليوم الاثنين، متهما رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى ونائبيه وعدد من النواب بابتزاز وزارة الدفاع العراقية، وذلك بمحاولة تمرير عقود فساد فى ملف تسليح الجيش.


>وزير الدفاع العراقى يتهم رئيس البرلمان ونائبيه بالتورط فى عقود فساد تسليح الجيش.. ويؤكد: لن أساوم على قوت شعبى.. والجبورى: سأتوجه للقضاء ردا على الاتهامات.. ورئيس الوزراء يوجه بفتح تحقيق

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