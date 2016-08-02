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غادة والي: منح معاشات استثنائية لـ1090 حالة طارئة

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غادة والي: منح معاشات استثنائية لـ1090 حالة طارئة غادة والي: منح معاشات استثنائية لـ1090 حالة طارئة

غادة والي

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، إن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائيـة برئاستها وافقت في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/7/2016 على منح معاشات استثنائية لـ1090 حالة.

وقالت والي، في بيان صادر عنها اليوم، إن الموافقات تضمنت الحالات الاجتماعية والمرضية القاسية بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة وحالات تكريم الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيـدى الإرهاب والتطرف .

كما وافقت اللجنة على تكريم عدد من رجال الشرطة الذين تم استشهادهم أثناء تأدية عملهم تقديراً لجهودهم المتميزة طوال مدة خدمتهم وتخفيفاً لظروف أسرهم الناجمة عن فقدان عائلهم، وأيضا عدد من ضبـاط الشـرطــة من حـملة الأوسمـة والأنواط تقديراً لخدماتهم الجليلة طوال مدة عملهم .

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