إزالة 539 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، اليوم الإثنين، من رفع وإزالة عدد 539حالة تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 22 فدان، و13 قيراط، و6 سهم بمراكز المنيا خلال شهر يوليو.

جاء ذلك خلال حملات الإزالة التي تجري على مستوى المحافظة من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف عثمان، مدير مديرية الزراعة بالمنيا، أن الحملة أسفرت عن إزالة 69حالة بالعدوة بمساحة 2 فدان 13 قيراط، و20 سهم، عدد 92 حالة بمركز مغاغة بمساحة 7 فدان و15قيراط، و18 سهم، عدد 142حالة بمركز بني مزار بمساحة 4 فدان، و18 قيراط، و3 سهم، وعدد 24حالة بمركز مطاي بمساحة فدان 2 قيراط، و12 سهم.

كما أسفرت الحملة عن “عدد 56 حالة بسمالوط بمساحة فدان، و20 قيراط، و23 سهم، عدد 63 حالة بمركز المنيا بمساحة فدان، و20 قيراط، و4 سهم، عدد 22 حالة في أبو قرقاص بمساحة 15 قيراط، و16 سهم، عدد حالتين بملوي بمساحة 19 قيراط، عدد 56 حالة بمركز ديرمواس بمساحة فدان، و15 قيراط، و11 سهم، وعدد 13 حالة إصلاح زراعي بمساحة 10قيراط”.

وأضاف “عثمان” أن هذه الحملات تأتي في إطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.