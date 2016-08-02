«الزراعة» تستعد لموسم حصاد الأرز للحد من السحابة السوداء

أكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة استعدت جيدًا لمواجهة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد بالمحافظات المختلفة.

وقال وزير الزراعة، إن خطة الوزارة هذا العام تعتمد على تجميع وتدوير قش الأرز لإنتاج السماد العضوى والأعلاف غير التقليدية للحد من السحابة السوداء، والقضاء عليها، مما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتوفير عائد إضافي للفلاح نظير القش الذي كان يتخلص منه بالحرق كل عام.

وأوضح فايد أن وزارتي الزراعة والبيئة يعملان في منظومة متناغمة، للتنسيق معًا للقضاء على سحابة كل عام، مشيرًا إلى أن ممثلي الوزارتين يعقدان اجتماعات مكثفة بالمحافظات المنتجة للأرز بحضور القيادات المحلية والشعبية وقيادات الدفاع المدنى وشرطة المسطحات المائية والمزارعين لبحث كل سبل الاستفادة من قش الأرز بما لا يضر البيئة.

وكلف وزير الزراعة، قطاع الإرشاد الزراعي، بالتنسيق مع قطاع الفروع بوزارة البيئة لعقد اجتماعات مع المزارعين في كل القرى والمحافظات المنتجة للأرز، لتوعيتهم بأهمية تجميع قش الأرز وتدويره.

ومن جهته قال الدكتور سيد خليفة، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن قطاع الإرشاد، بدأ بالفعل في عقد الندوات والاجتماعات مع المزارعين في القرى والمحافظات المختلفة لتوعيتهم.

وأشار خليفة إلى أنه من المتوقع أن يتم جمع نحو 300 ألف طن قش، وتدوير نحو 200 ألف طن لإنتاج السماد العضوي والأعلاف في نحو 354 موقعًا في ثماني محافظات، موضحًا أن الوزارة وفرت المستلزمات اللازمة من يوريا، وبلاستيك، ومادة EM اللازمة لعمليات التدوير.

أ ش أ