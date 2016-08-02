ضبط 2340 قطعة غيار سيارات مغشوشة داخل شركة فى منطقة قصر النيل

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 2340 قطعة غيار سيارات مغشوشة داخل شركة بدائرة قسم قصر النيل وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب شركة غير مرخصة لتجارة قطع غيار السيارات بنطاق بدائرة قسم قصر النيل بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الفلاتر والبطاريات وقطع غيار السيارات الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهولة المصدر" المغشوشة والمقلدة لكبرى الشركات مدخلا الغش على جمهور المستهلكين.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة الشركة المتحرى عنها واسفر ذلك عن ضبط مديرها المسئول و2340 قطعة فلتر وقاعد وسيور سيارات مغشوشة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.

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