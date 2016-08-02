أخبار الإمارات..السنغال تعفى مواطنى الإمارات من تأشيرة الدخول إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية أن مواطنيها حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية السنغال دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة ثلاثة شهور هناك.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن الوكيل المساعد للشؤون القنصلية أحمد سعيد الظاهرى قوله "إن وزارة الخارجية تلقت مذكرة تتضمن قرار حكومة جمهورية السنغال بإعفاء مواطنى دولة الإمارات من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضى السنغالية، موضحا أن القرار قد دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين".

ونوه بأن قرار جمهورية السنغال يؤكد تنامى العلاقات الثنائية بين الإمارات والسنغال، وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات كافة مستقبلا.

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