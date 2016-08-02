"البنيان المرصوص": قوات الدعم الدولى تشن 5 غارات على داعش بسرت

قالت غرفة عمليات البنيان المرصوص إن قوات الدعم الدولى "الطيران الأمريكى" لعملية البنيان المرصوص شنت 5 غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت الليبية.

وأكدت الغرفة فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية التابعة لقوات الدعم الدولى شنت 5 غارات استهدفت أهداف وعناصر تنظيم داعش المتمركزين فى سرت.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى أن حكومته طلبت الولايات المتحدة التدخل لتقديم الدعم الجوى لقوات البنيان المرصوص التى تقاتل داعش فى سرت.

بالفيديو والصور.. السراج يجتمع بـ"البنيان المرصوص" للوقوف على الأوضاع فى سرت