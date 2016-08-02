مارادونا: إيجواين صفحة طويت في تاريخ نابولي.. قصتي لن تنتهي أبدا

(إفي): أبدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ونجم فريق نابولي الإيطالي السابق دييجو مارادونا اليوم الاثنين دعمه لجمهور الفريق بعد بيع مواطنه جونزالو إيجواين ليوفنتوس، مؤكدا أنه لن يخونهم مطلقا.

وأكد مارادونا أن مرحلة إيجواين مع نابولي انتهت بالفعل، لكن على النقيض من ذلك فإن قصة "مارادونا ونابولي لن تنتهي أبدا"، خلال رسالة تم عرضها بملعب ساو باولو بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عاما على تأسيس النادي الإيطالي.

وقال مارادونا "يحتاج الناس لمن يدعمهم في هذا الوقت أكثر من أي شيء آخر. أن يكونوا مطمئنين لأنني أساندهم دائما. لا أخونكم. نفكر الآن في تشكيل فريق جيد من أجل الناس".

وأضاف "فليقدم إيجواين افضل ما لديه حيثما يذهب، لكن قصته مع نابولي انتهت. أما القصة بين مارادونا ونابولي فلن تنتهي مطلقا. قبلة كبيرة للرئيس وجميع مشجعي نابولي".

ولم يتمكن مارادونا، سفير الرياضة في دبي، من حضور الاحتفالات في معقل نابولي لكنه وجه رسالة لمعجبيه كي يمنحهم المساندة في هذه المناسبة التاريخية.

جدير بالذكر أن مارادونا كان حاسما خلال المواسم السبعة التي أمضاها في نابولي حيث قاد الفريق للفوز بالسكوديتو موسمي 1986/1987 و1989/1990 ، وكأس الويفا موسم 1988/1989 ، وكاس إيطاليا موسم 1987 ، ليصبح المعشوق الأبدي لجمهور الفريق السماوي.

وأثارت صفقة انتقال إيجواين (28 عاما) من نابولي إلى يوفنتوس اهتماما كبيرا في إيطاليا، ليس بسبب الخصومة التاريخية بين الناديين فحسب، بل لأن قيمة الصفقة تعد الاغلى في الكالتشيو (90 مليون دولار).

ووقع المهاجم الارجنتيني عقدا يمتد لخمس سنوات مع اليوفي الذي سيتقاضي فيه 7.5 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى أرباح من حقوقه الدعائية.

وحصل إيجواين الموسم الماضي على لقب هداف الدوري الايطالي بـ36 هدفا.