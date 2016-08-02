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صراع الصفقات - شفاينشتايجر يتدرب مع شباب يونايتد تمهيدا لرحيله

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صراع الصفقات - شفاينشتايجر يتدرب مع شباب يونايتد تمهيدا لرحيله صراع الصفقات - شفاينشتايجر يتدرب مع شباب يونايتد تمهيدا لرحيله

أخبر مانشستر يونايتد باستيان شفاينشتايجر متوسط ميدانه أنه سيتدرب مع الفريق الرديف، وسينضم له في تدريباته وغرفة ملابسه.

وحسب ما ورد بصحيفة "دايلي ميل" البريطانية فإن مانشستر يونايتد قد طلب من شفاينشتايجر أن يخلي مكانه في غرفة ملابس الفريق الأول وأن يتدرب وينضم لفريق الشباب.

وأوضح التقرير أن جوزيه مورينيو مدرب الفريق قد أخبره أن يجد فريقا أخر، إذ أن المدرب البرتغالي يعيد بناء الفريق من جديد ليصبح قادرا على الفوز بلقب الدوري.

وأشار تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى أن مانشستر يونايتد سيعاني لبيع لاعبه الذي يتقاضى 130 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع ويتبقى في عقده موسمين.

ولعب شفاينشتايجر 31 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ انتقاله إلى الفريق الإنجليزي وتوج مع الفريق بلقب كأس إنجلترا وغاب معظم فترات الموسم للإصابة.

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