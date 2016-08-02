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رسميا - مانشستر سيتي يعلن ضم ساني

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رسميا - مانشستر سيتي يعلن ضم ساني رسميا - مانشستر سيتي يعلن ضم ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن ضم الألماني ليروي ساني لاعب شالكه ليصبح خامس صفقات بيب جوارديولا المدير الفني الجديد لسيتي.

ووقع ساني على عقد يربطه بمانشستر سيتي لمدة 5 سنوات وحتى عام 2021.

وأبدى ساني - 20 عاما - سعادته بعد الانضمام لمانشستر سيتي مشيرا إلى أن جوارديولا هو أحد أسباب رغبته في الانتقال لقلعة الاتحاد.

ومن المنتظر أن يرتدي ساني رقم 19 في مانشستر سيتي الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي الذي سيقوده جوارديولا الموسم المقبل قد ضم من قبل الألماني جوندوجان من دورتموند والإسباني نوليتو من سيلتا فيجو والأوكراني أوليسكاندر زينتشينكو من أوفا الروسي والأسترالي أندري موي من ميلبورن سيتي.

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