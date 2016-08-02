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إحلال وتجديد خط المياه بقرية دمشاو هاشم بالمنيا لتهالكه

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إحلال وتجديد خط المياه بقرية دمشاو هاشم بالمنيا لتهالكه إحلال وتجديد خط المياه بقرية دمشاو هاشم بالمنيا لتهالكه

>أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن بدء شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إحلال وتجديد خط مياه قطر 4 بوصة بالشارع الرئيسي بقرية دمشاو هاشم بتكلفة إجمالية قدرها 41 ألف و780 جنيهاً وذلك استجابة لشكاوى اهالى القرية المتكررة والذين يتضررون فيها من وجود خط مياه استبس قديم ومتهالك ،ويزيد عمره عن 40 عاماً .

قال احمد نبيل سعد رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار انه تم الانتقال على الطبيعة لقرية دمشاو هاشم بالتنسيق مع مدير مرفق المياه وفنيين صيانة المياه وفنيين التنظيم بالوحدة المحلية وتم قياس خط المياه المتهالك والذي يصل طوله إلى 500 م ويخدم أكثر من خمسة شوارع فرعية تعادل خمس قطعيات عليه وأكثر من ستون بريزة للمشتركين .

وأضاف إن هذا الخط تم إصلاحه أكثر من مرة في أكثر من نقطة من خلال الشركة ومركز الصيانة مرة بالعمالة وأخرى بالحفار و لم يجدي نفعاً مما يؤدى إلى غمر المنازل بالمياه ويعرضها للانهيار لان معظمها مبني من الطوب اللبن والمونة الطينية .

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