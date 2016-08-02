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لجنة الفيروسات: إجراء مسح شامل للمصريين للكشف عن نسب الإصابة بفيروس C

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لجنة الفيروسات: إجراء مسح شامل للمصريين للكشف عن نسب الإصابة بفيروس C لجنة الفيروسات: إجراء مسح شامل للمصريين للكشف عن نسب الإصابة بفيروس C
أكدت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن مرضى فيروس سى الذين تم تسجيلهم فى موقع وزارة الصحة للحصول على علاجات فيروس سى، تم اكتشافهم بالصدفة ونسبتهم قليلة جدا، وأن معظم المصريين لا يعلمون إصابتهم بالفيروس، وسيتم إجراء مسح شامل لجميع المصريين للكشف عن الفيروس.

وقالت إن هناك خطة لعمل مسح شامل لجميع المصريين لمعرفة العدد الفعلى للمصابين بفيروس سى، ولكن ننتظر قرار رئيس الوزراء للموافقة على إجراء المسح، لمعرفة نسب الإصابة الفعلية بالفيروس، موضحة أنه سيتم عمل مسح فعلى لكل المصريين لتحديد نسب الإصابة الفعلية بفيروس سى للقضاء التام على الفيروس، مشيرة إلى أن ذلك سيكون من خلال جهة العمل التى يعمل فيها الشخص، أو عند الذهاب لأى مستشفى أو أثناء استخراج بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر، ولكن ننتظر قرار رئيس الوزراء لعمل المسح الشامل.

وأشارت أن الحالات التى تم تسجيلها على الموقع صرفوا العلاج، موضحة أن هناك بعض المرضى الذين قاموا بالتسجيل، ولكنهم لم يذهبوا إلى المراكز لصرف العلاج، وستعمل المراكز على الاتصال بهؤلاء المرضى لصرف العلاج لهم.

وأوضحت الدكتورة وجيدة أن بعض الإحصائيات تظهر اختلافا واضحا بين نسب المرضى المصابين بفيروس سى، مؤكدة أن ذلك بسبب عدم إجراء مسح شامل لجميع المصريين لمعرفة مدى إصابتهم بالفيروس، ونسب الإصابة الفعلية، وأن المسح الذى أعلنته وزارة الصحة كان عبارة عن عينة فقط، ووجدوا أن نسبة الإصابة بفيروس سى فى تزداد مع التقدم فى السن، وتقل كلما كان السن صغيرا، وظهرت نسب الإصابة حوالى 4 .4 % أى حوالى 5 ملايين مصاب، ولكن ننتظر قرار رئيس الوزراء للموافقة على المسح الشامل لجميع المصريين.

وأكدت أن الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة ،أنهى قوائم الانتظار للحصول على علاجات فيروس سى بسهولة ،وبدون الانتظار شهور للحصول على العلاج ،وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على فيروس سى خلال السنوات القليلة القادمة.


>مساعد وزير الصحة: بدء صرف علاج فيروس سى بدون انتظار فى 153 مركزا
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مصر 365

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