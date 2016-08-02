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فايز السراج يزور غرفة عمليات "البنيان المرصوص"والقيادات العسكرية الليبية

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فايز السراج يزور غرفة عمليات "البنيان المرصوص"والقيادات العسكرية الليبية فايز السراج يزور غرفة عمليات "البنيان المرصوص"والقيادات العسكرية الليبية
قام رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج، رفقة نائبيه موسى الكونى وأحمد إمعيتيق، بزيارة ميدانية لغرفة عمليات "البنيان المرصوص" والقيادات العسكرية وسلاح الطيران التابع للمجلس الرئاسى.

وكان السراج قد أعلن أمس أن الطائرات الحربية الأمريكية قامت بشن ضربات على تنظيم داعش فى سرت بعد طلب المجلس الرئاسى المساعدة الأمريكية.

وذكر المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى، فى بيان له اليوم، أن السراج اجتمع بآمر غرفة عمليات «البنيان المرصوص» والقيادات العسكرية وسلاح الطيران.

وأضاف البيان أن القادة العسكريين "أوضحوا الأماكن التى استعادتها قوات البنيان المرصوص مؤخرا، والتقدم الكبير الذى تحقق على جميع محاور القتال".

وأشار البيان إلى أن السراج "أكد على وضع كافة الإمكانيات المتاحة لدعم قوات البنيان المرصوص، مشيدا بما حققته من انتصارات باهرة، داعيا الله أن يعجل بالنصر الكامل وأن يحفظ شبابنا الأبطال المقاتلين، ويتقبل شهداءنا برحمته وأن يجزيهم عنا خير جزاء".

وأعلن رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى مساء أمس عن طلب دعمًا مباشرًا من الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم «داعش» فى سرت وضواحيها فقط.
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مصر 365

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