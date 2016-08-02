أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد بقنا

Google+ Print
ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد بقنا ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد بقنا

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا، الثلاثاء، من ضبط هارب من تنفيذ حكمين  بالإعدام  والمؤبد فى جريمتى قتل وسرقة بالإكراه  خلال حملة أمنية بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إشارة من وحدة مباحث قنا بضبط هارب من حكمين قضائيين بالإعدام والمؤبد.

كشفت تحريات الرائد أحمد شكرى معاون مباحث قسم قنا  قيام قوة أمنية من مباحث القسم بضبط ” أحمد. ع ” 23 سنة عاطل، وبالكشف عليه بقسم المعلومات تبين أنه هارب من حكمين أحدهما إعدام فى جريمة قتل، والأخر مؤبد فى جريمة سرقة بالإكراه.

تم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا