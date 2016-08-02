ضبط هارب من حكمين بالإعدام والمؤبد بقنا

مراسل «ONA»:

تمكنت وحدة مباحث قسم قنا، الثلاثاء، من ضبط هارب من تنفيذ حكمين بالإعدام والمؤبد فى جريمتى قتل وسرقة بالإكراه خلال حملة أمنية بمدينة قنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إشارة من وحدة مباحث قنا بضبط هارب من حكمين قضائيين بالإعدام والمؤبد.

كشفت تحريات الرائد أحمد شكرى معاون مباحث قسم قنا قيام قوة أمنية من مباحث القسم بضبط ” أحمد. ع ” 23 سنة عاطل، وبالكشف عليه بقسم المعلومات تبين أنه هارب من حكمين أحدهما إعدام فى جريمة قتل، والأخر مؤبد فى جريمة سرقة بالإكراه.

تم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.