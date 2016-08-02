تورمات الجسم مشكلة بسيطة وحلولها كثيرة.. اعملى كمادات باردة

إصابة بعض مناطق الجسم مثل "الوجه، اليدين، الأرجل" بالتورم، يعتبر من الأمراض العرضية البسيطة والتى يسهل علاجها بالعديد من الحلول المنزلية السريعة، وتعد إسعافات أولية، تقضى على المشكلة فور حدوثها ، حتى لا يصاحبها ألم أو مضاعفات جانبية .

ويقدم الموقع الأمريكى "home remedy" طرق العلاج البسيطة وهى كالتالى :

1-شرب الماء

2-الكمادات الباردة

3-حمام ماء بالملح

4-البطاطس

5-زيت اللافندر

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