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تورمات الجسم مشكلة بسيطة وحلولها كثيرة.. اعملى كمادات باردة

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تورمات الجسم مشكلة بسيطة وحلولها كثيرة.. اعملى كمادات باردة تورمات الجسم مشكلة بسيطة وحلولها كثيرة.. اعملى كمادات باردة
إصابة بعض مناطق الجسم مثل "الوجه، اليدين، الأرجل" بالتورم، يعتبر من الأمراض العرضية البسيطة والتى يسهل علاجها بالعديد من الحلول المنزلية السريعة، وتعد إسعافات أولية، تقضى على المشكلة فور حدوثها ، حتى لا يصاحبها ألم أو مضاعفات جانبية .

ويقدم الموقع الأمريكى "home remedy" طرق العلاج البسيطة وهى كالتالى :

1-شرب الماء


>شرب الماء بكميات تتراوح من 10 إلى 12 كوبا فى اليوم أحد أنواع العلاج الفعال للتورم لأنها تحفز الجسم على التخلص من الماء المحتبس .

2-الكمادات الباردة


>وضع أكياس من الثلج أو الماء البارد على المكان يساعد على علاج الالتهابات التى ينتج عنها تورم، وعادة يحدث ذلك بسبب ممارسة الرياضة أو السقوط على الأرض .

3-حمام ماء بالملح


>بعد فترة من ممارسة المشى أو التسوق تصاب الأرجل بالتورم، ويعتبر حمام ماء دافئ ممزوج بالملح علاج فعال لإزالة التورم والاحمرار.

4-البطاطس


>وضع شرائح البطاطس على المناطق المصابة بالتورم يعالجها بشكل سريع لما تحتوى هذه الثمرة على مواد قادرة على تلطيف الأنسجة المصابة بالتورم.

5-زيت اللافندر


>التدليك بزيت اللافندر الدافئ يتسبب فى حالة من الاسترخاء للعضلات المصابة بالتورم ، ويزيل الشعور بالألم .

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مصر 365

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